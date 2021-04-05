В Белоруссии ракетный комплекс протаранил частный дом

https://static.news.ru/photo/f0a37e94-9602-11eb-9af8-96000091f725_660.jpg Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

В Белоруссии тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У» снёс половину деревенского дома. Хозяйка, 85-летняя женщина, уцелела только потому, что в это время вышла во двор.

Инцидент произошёл в деревне Моисеевичи Осиповичского района утром 5 апреля. Боевая машина с разгона въехала в дом, отчего строение основательно перекосило.

По словам дочери хозяйки дома, физически та не пострадала. Однако из-за шока от случившегося ей стало плохо, поднялось давление.

Она также рассказала, что совсем недавно в доме проводились ремонтные работы. Были укреплены перекрытия, заменён шифер на крыше и полы. В ближайшее время члены семьи собирались помочь матери с поклейкой обоев. Теперь же дом непригоден для проживания. Пенсионерке придётся переселиться к дочери, пока его не восстановят.

Ракетный комплекс с места аварии уже убрали. Военные пообещали, что ущерб будет возмещён после того, как его оценит страховая компания.

Дочь хозяйки дома рассказала, что военная техника из расположенных в области военных частей часто ездит через деревню. Она предположила, что водитель комплекса мог не справиться с управлением из-за превышения скорости, сообщает Tut.by.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине военный инженер повредил истребитель МиГ-29, врезавшись в него на автомобиле. По предварительным данным, виновник аварии был пьян. Он выехал на территорию рулевой дорожки и протаранил хвостовую часть самолёта, который буксир тянул к месту стоянки. У истребителя оказались повреждены двигатель и некоторые другие агрегаты.