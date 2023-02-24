В Белоруссии проверят боевую готовность одной из ракетных частей

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Одно из ракетных подразделений в Белоруссии покинет место постоянной дислокации в рамках проверки боевой готовности, сообщает пресс-служба Минобороны республики в своем Telegram-канале. Военнослужащие отработают мероприятия по оборудованию района и подготовят технику к боевому применению.

В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район. Личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению, — говорится в сообщении.

21 февраля одна из воинских частей Белоруссии, усиленная подразделениями ПВО, выдвинулась в район выполнения задач. Тогда в Минобороны республики уточнили, что мероприятия носят плановый характер, задачи выполняются в рамках боеготовности.

Ранее самолеты в Белоруссии спровоцировали воздушную тревогу по всей Украине. Сирены сработали после взлета российской авиации с территории соседней республики — истребителя и самолета дальнего радиолокационного обнаружения.