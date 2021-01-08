Локальные акции протеста проходят в Белоруссии

В воскресенье в Белоруссии проходят локальные несанкционированные акции протеста. Об этом сообщают очевидцы.
Колонны демонстрантов в Минске прошли по районам Ждановичи, Лебяжий и Каменная Горка. Также акции протеста имели место в районе Ангарской улицы и подшипникового завода.
Ряд Telegram-каналов сообщили, что акции протеста прошли в Витебске, Новогрудке и Могилёве. Отмечается, что в белорусской столице не был отключён мобильный Интернет и не закрывались станции метро, хотя раньше во время воскресных акций протеста такое происходило,
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. После этого в стране начались несанкционированные акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Традиционными стали воскресные акции протеста. Наиболее многочисленными они являются в Минске.
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что новые выборы в Белоруссии должны пройти до конца 2021 года. Тогда же необходимо провести референдум по новой конституции. Тихановская убеждена, что действующий глава государства Александр Лукашенко не должен участвовать в выборах, писал NEWS.ru.