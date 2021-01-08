Локальные акции протеста проходят в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/4110613e-5351-11eb-be6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Координационный совет/vk.com

В воскресенье в Белоруссии проходят локальные несанкционированные акции протеста. Об этом сообщают очевидцы.

Колонны демонстрантов в Минске прошли по районам Ждановичи, Лебяжий и Каменная Горка. Также акции протеста имели место в районе Ангарской улицы и подшипникового завода.

Ряд Telegram-каналов сообщили, что акции протеста прошли в Витебске, Новогрудке и Могилёве. Отмечается, что в белорусской столице не был отключён мобильный Интернет и не закрывались станции метро, хотя раньше во время воскресных акций протеста такое происходило, сообщает «Интерфакс-Запад».

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. После этого в стране начались несанкционированные акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Традиционными стали воскресные акции протеста. Наиболее многочисленными они являются в Минске.

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что новые выборы в Белоруссии должны пройти до конца 2021 года. Тогда же необходимо провести референдум по новой конституции. Тихановская убеждена, что действующий глава государства Александр Лукашенко не должен участвовать в выборах, писал NEWS.ru.