В Белоруссии призвали не использовать Украину как плацдарм для нападения Лукашенко: Украину нельзя использовать как плацдарм для атак на Белоруссию и РФ

Фото: МО Украины

Минск и Москва не хотят, чтобы Украина стала плацдармом для атак них, приводит РИА Новости слова президента Белоруссии Александра Лукашенко. Белорусский лидер также призвал к прекращению украинского кризиса.

Мы хотим мира <...>. Мы не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения (на Белоруссию и РФ — ред. NEWS.ru), — обратил внимание глава республики.

Ранее Лукашенко предупредил об обострении обстановки у западных и южных границ страны. Это связано с расширением военных блоков других государств, а также наращиванием военного потенциала НАТО в регионе, констатировал президент.

До этого бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен допустил, что в НАТО рассматривают Молдавию как стратегический плацдарм на случай победы российской стороны в конфликте на Украине. Страна может стать точкой сосредоточения западных войск, уточнил он. Молдавия, вероятно, послужит «отправной точкой» наступательной стратегии стран Запада в отношении Крыма и Одессы, добавил экс-чиновник. «План Б» разрабатывается на случай провала украинской армии, резюмировал Брайен.

Кроме того, глава ФСБ Александр Бортников передавал, что на Украине располагается множество баз Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Американцы, англичане и французы активно работают на территории страны, объявил он.