Минск признал паспорт главы белорусских католиков недействительным

https://static.news.ru/photo/965c3aac-f67f-11ea-ac40-fa163e074e61_660.jpg Тадеуш Кондрусевич Фото: commons.wikimedia.org

Лидер белорусских католиков митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич не смог вернуться на родину из-за того, что на границе его национальный паспорт был признан недействительным.

Гражданина Белоруссии Кондрусевича в конце августа не пустили в страну после рабочего визита в Польшу без разъяснения причин для отказа. Позже Госпогранкомитет страны объяснил в письме мотивацию ведомства.

Сообщаем, что Вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего Вам паспорта гражданина Республики Беларусь недействительным, — приводит РИА Новости выдержку из письма.

При этом Кондрусевичу порекомендовали обратиться в МВД для решения данного вопроса.

Как ранее писал NEWS.ru, митрополита Минско-Могилёвского, являющегося гражданином Белоруссии, не пустили на родину после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил Тадеуша Кондрусевича персоной нон грата. Ранее глава белорусских католиков призывал к властям страны с просьбой остановить насилие во время акций протестов. Он осуждал задержания протестующих и признавал возможность того, что выборы президента в стране прошли нелегитимно.