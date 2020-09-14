Минск признал паспорт главы белорусских католиков недействительным

Лидер белорусских католиков митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич не смог вернуться на родину из-за того, что на границе его национальный паспорт был признан недействительным.
Гражданина Белоруссии Кондрусевича в конце августа не пустили в страну после рабочего визита в Польшу без разъяснения причин для отказа. Позже Госпогранкомитет страны объяснил в письме мотивацию ведомства.
Сообщаем, что Вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего Вам паспорта гражданина Республики Беларусь недействительным, — приводит РИА Новости выдержку из письма.
При этом Кондрусевичу порекомендовали обратиться в МВД для решения данного вопроса.
Как ранее писал NEWS.ru, митрополита Минско-Могилёвского, являющегося гражданином Белоруссии, не пустили на родину после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил Тадеуша Кондрусевича персоной нон грата. Ранее глава белорусских католиков призывал к властям страны с просьбой остановить насилие во время акций протестов. Он осуждал задержания протестующих и признавал возможность того, что выборы президента в стране прошли нелегитимно.