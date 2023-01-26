В Белоруссии признали экстремистским офис экс-кандидата в президенты Структуры экс-кандидата в президенты Тихановской признаны в Белоруссии экстремистскими

Фото: Alberto Ortega/Global Look Press

Светлана Тихановская

МВД Белоруссии сообщило о признании экстремистскими структур, связанных с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Как следует из публикации на сайте ведомства, статус получили формирования «Команда Светланы Тихановской» со входящими в него структурами «Офис Светланы Тихановской» и «Кабинет представителей Светланы Тихановской». Также экстремистским полиция Белоруссии признала «Координационный совет оппозиции», над созданием которого работала команда Тихановской.

Под запрет попали сайты, телеграм-каналы и другие соцсети, связанные с этими инициативами. Решение принято министерством 26 января.

После выборов президента в 2020 году на фоне массовых акций протеста Светлана Тихановская выехала из Белоруссии в Литву. Сама она включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Вильнюс отказал Минску в выдаче Тихановской.

Светлана Тихановская зарегистрировалась в качестве кандидата на выборах после того, как ее супругу Сергею Тихановскому отказали в этом праве. Он не мог поставить подписи в регистрационных документах, поскольку находился под административным арестом. Сейчас он отбывает 18-летний срок по статьям об организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды и другим составам Уголовного кодекса.

Год назад президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал начать заочное делопроизводство по уголовным делам в отношении обвиняемых лиц по белорусскому законодательству, покинувших территорию страны. Также СК Белоруссии направлял письмо создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой закрыть в мессенджере каналы, признанные Минском деструктивными.