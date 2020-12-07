В Белоруссии приговорили к 2,5 года девушку за «порчу» формы омоновца

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Суд Советского района Минска приговорил к 2,5 года колонии белоруску Наталью Херше, являющуюся гражданкой Швейцарии, которая 19 сентября в ходе акции протеста сорвала балаклаву с сотрудника ОМОНа.

Суд также удовлетворил иск омоновца Сергея Кончика о взыскании с подсудимой 1000 рублей в качестве моральной компенсации. По данным материалов дела, Херше во время несанкционированной акции оппозиции не подчинилась требованию сотрудников пройти в автозак, пыталась скрыться, а когда «её действия были пресечены сотрудником ОМОНа Кончиком», она оказала сопротивление, передаёт издание TUT.BY. Женщина «схватила Кончика за лицо и стащила защитную маску, тем самым испортила форменное обмундирование (порвала балаклаву) и нанесла телесные травмы».

Херше не признала вину в нанесении телесных повреждений и участии в несанкционированном митинге. По её словам, она участвовала в мирной акции и лишь пыталась стянуть балаклаву с сотрудника ОМОНа.

После оглашения приговора родственники стали кричать «Позор». Адвокат Херше заявил, что приговор будет обжалован. Присутствовавший на заседании посол Швейцарии в Белоруссии Клод Альтерматт также заявил, что сожалеет о таком решении суда, и заверил, что Херше будет оказываться вся необходимая консульская защита.

В Белоруссии с начала августа продолжаются протесты. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко нечестно выиграл президентские выборы. По их мнению, победу одержала Светлана Тихановская, но результаты были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Как писал NEWS.ru, МВД Белоруссии сообщило о задержании 344 человек во время протестных акций в минувшее воскресенье. Всем задержанным вменяется нарушение законодательства об участии в несогласованных массовых мероприятиях, некоторые из задержанных ранее уже привлекались за подобные нарушения.