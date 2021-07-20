В Белоруссии предложили вернуть ограничение на число президентских сроков

Конституционная комиссия Белоруссии предложила ограничить двумя число президентских сроков для одного человека, а также повысить с 35 до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост главы государства. Об этом заявил председатель Конституционного суда республики Пётр Миклашевич. Его слова приводит БелТА.

В Белоруссии готовится проект новой Конституции. Девятое заседание Конституционной комиссии прошло в Минске.

Для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз — 40 лет, ценз оседлости —постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства — не иметь гражданства иностранного государства, — сказал Миклашевич.

Конституция Белоруссии несколько раз правилась по инициативе самого Лукашенко. Так, в 1996 году, после референдума, в документ внесли изменения, значительно усиливающие полномочия президента. В 2004 году из основного закона страны изъяли положение, которое ограничивало число президентских сроков. Для этого вновь проводили референдум.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии запланировали проведение референдума по поправкам в Конституцию в январе-феврале 2022 года.