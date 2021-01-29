В Белоруссии предложили признать бело-красно-белый флаг экстремистским

https://static.news.ru/photo/248e5d10-624a-11eb-920b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бело-красно-белые флаги, под которыми выступают участники протестных акций в Белоруссии, предложено признать экстремистской символикой. С соответствующим обращением к прокуратуре выступила «инициативная группа» граждан.

Как пишет издание «СБ. Беларусь сегодня», являющееся подконтрольным администрации президента страны, использование такой символики является попыткой организовать в обществе противостояние и гражданский конфликт. Общественный деятель Пётр Шапко заявил, что именно под бело-красно-белыми флагами во время Великой Отечественной войны действовали сторонники фашизма.

Поражение в холодной войне, мощный Советский Союз развален на части, которые в той или иной степени попали под внешнее управление выигравшей стороны. Именно тогда нам и навязали, причём показательно, символ белорусского коллаборационизма. Сегодня дети, молодёжь не помнят этого, — сказал Шапко.

Издание заявляет, что и сейчас эти флаги используются для разжигания вражды и ненависти, а также символизируют подчинение Западу. Пётр Шапко подчёркивает, что прокуратура имеет право обратиться в суд с иском о признании бело-красно-белых цветов экстремистскими, потому граждане и сделали такой запрос.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии на фоне массовых протестных акций неоднократно пресекали попытки террористических актов. На совещании по вопросам совершенствования законодательства он разделил протестующих на несогласных с действиями властей и на потенциальных нарушителей закона.