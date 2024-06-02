В Белоруссии пожаловались на слежку НАТО за учениями МО Белоруссии: за учениями ВВС республики и ВКС РФ следили самолеты НАТО

Фото: МО Республики Беларусь

За ходом совместных летно-тактических учений Белоруссии и России следили самолеты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО, сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации республики Леонид Давидович в эфире телеканала СТВ. По его словам, самолеты стран Альянса находились в небе над Польшей и Балтией.

В ходе активной фазы учений в небе над Польшей, странами Балтии постоянно висело несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления собственной авиацией. Мы понимали, что они мониторят все наши полеты, отслеживают нашу активность, — сообщил Давидович.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео с первого этапа учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, в том числе ракет «Кинжал». В них участвует личный состав Воздушно-космических сил России. Учения проходят в Южном военном округе.

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. По его словам, соответствующее указание дано министерствам обороны и генеральным штабам.