В Белоруссии появится собственная вакцина от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021–2023 годах инвестиционного проекта по организации производства вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента. Площадкой станет ОАО «БелВитунифарм».
В рамках инвестпроекта в деревне Должна Витебской области будет построен
Сейчас вакцину от COVID-19 разрабатывают подведомственные Минздраву и Национальной академии наук организации. Специалисты уже подготовили серию прототипов препарата.
Согласно указу, ввозимое в страну оборудование, сырьё и материалы для производства вакцины надлежит освободить от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности пройти вакцинацию от коронавируса, но только препаратом белорусского производства. Он привёл в пример президентов России и США, которые вакцинировались препаратами, разработанными компаниями этих стран.