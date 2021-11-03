В Белоруссии появится собственная вакцина от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021–2023 годах инвестиционного проекта по организации производства вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента. Площадкой станет ОАО «БелВитунифарм».

В рамках инвестпроекта в деревне Должна Витебской области будет построен завод по выпуску вакцин и реконструировано существующее предприятие. Правительство оценило имеющуюся у «БелВитунифарма» инфраструктуру, наличие квалифицированных кадров и возможности для развития биотехнологического кластера. Таким образом, власти сочли площадку наиболее перспективной для опытно-промышленного производства вакцины.

Сейчас вакцину от COVID-19 разрабатывают подведомственные Минздраву и Национальной академии наук организации. Специалисты уже подготовили серию прототипов препарата.

Согласно указу, ввозимое в страну оборудование, сырьё и материалы для производства вакцины надлежит освободить от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности пройти вакцинацию от коронавируса, но только препаратом белорусского производства. Он привёл в пример президентов России и США, которые вакцинировались препаратами, разработанными компаниями этих стран.