Белорусский «Илон Маск» показал Лукашенко аналог Starlink за копейки

Фото: president.gov.by

Белорусский военнослужащий собрал аналог системы Starlink, сообщает БелТА. Изобретение уже оценил президент страны Александр Лукашенко, который заключил, что теперь «Илон Маск не нужен».

То есть Маск нам не нужен, — заявил Лукашенко.

Военный уточнил, что устройство было собрано за очень небольшие деньги, а не за миллиарды долларов. По его словам, работает оно по аналогии со Starlink. Устройство подсоединятся к спутнику и выполняет роль роутера, обеспечивающего доступ в интернет.

Ранее первый заместитель думского комитета по обороне Алексей Жуков заявил, что Илону Маску пора отключить Украину от Starlink. По его словам, американский предприниматель уже не скрывает своего недовольства киевскими властями.

Также стало известно, что ранее правительство Германии оплатило поставку Вооруженным силам Украины разведывательных систем SurveilSpire. Ответственность за передачу оборудования ВСУ взял на себя немецкий оборонный концерн Rheinmetall. По данным УНН, системы SurveilSpire имеют беспроводные каналы связи, в частности 4G и Starlink, для передачи видео на мобильный командный пункт.