В Белоруссии посмеялись над открытием памятника картошке

Памятник картофелю торжественно открыли в Узденском районе Белоруссии. Он появился в агрогородке Дещенка, где ежегодно проводятся картофельные фестивали, в ходе нынешнего и открыли монумент, сообщает Zerkalo.

В этом месте прежде находилась опытная база имени Суворова, на которой специалисты выводили новые сорта картофеля белорусской селекции. В посёлке 11 лет назад открыли первый в Белоруссии музей картофеля.

Белорусские читатели неоднозначно отнеслись к открытию памятника. В комментариях к новости на странице сайта в соцсети кто-то высказал мнение, что монумент похож на ночной горшок, кто-то — что на летательный аппарат из фильма «Кин-дза-дза» пепелац.

Так вот почему этим летом цена на картофель поднялась так сильно, — написал ещё один читатель.

Ранее стало известно, что жителям Киева предложат выбрать место для установки памятника борщу. Скульптуру установят на частные деньги в честь одного из символов украинской идентичности, она также должна помочь развитию гастротуризма в городе. Инициатором установки памятника стал шеф-повар Евгений Клопотенко, который считает борщ одним из национальных блюд украинской кухни.