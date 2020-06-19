В Белоруссии по Белгазпромбанку заведено ещё одно уголовное дело

https://static.news.ru/photo/ac12fea4-b213-11ea-8e54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В отношении фигурантов «дела Белгазпромбанка» Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила еще одно уголовное дело. Как заявил генпрокурор Александр Конюк, деяния подозреваемых создали реальную угрозу интересам национальной безопасности.

Конюк сообщил, что Генпрокуратура рассмотрела материалы уголовного дела Белгазпромбанка, поступившие из департамента финрасследований (ДФР) КГК для определения подследственности. В результате проверки было решено возбудить уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 285 Уголовного кодекса, пишет РИА Новости.

По результатам их изучения с учётом имеющихся доказательств генеральная прокуратура пришла к однозначному выводу о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершённых в составе преступной организации, — сказал генпрокурор.

Белгазпромбанк работает с 1990 года, по 49,818% его акций принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку. На протяжении почти 20 лет организацию возглавлял Виктор Бабарико, который в настоящее время претендует на пост президента Белоруссии. По его мнению , уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер».

Накануне сообщалось, что материалы уголовных дел в отношении экс-банкира Виктора Бабарико и ещё ряда нынешних и бывших сотрудников Белгазпромбанка были переданы в Генпрокуратуру.

Ранее стало известно, что Бабарико и его сын Эдуард были задержаны для дачи показаний. Экс-банкир заинтересовал следователей после попыток воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Об этом заявили в Комитете госконтроля Белоруссии. Про данным местных СМИ, Бабарико был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержано 20 человек. По словам главы комитета госконтроля Ивана Тертеля, более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.