В Белоруссии пенсионный возраст увеличен на полгода

https://static.news.ru/photo/e862affe-4c13-11eb-bf9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/Global Look press

Пенсионный возраст в Белоруссии с 1 января увеличился на шесть месяцев. В 2020 году на пенсию смогут выйти мужчины в возрасте 62,5 года, а женщины — 57,5 года.

Это — очередной этап пенсионной реформы в республике, в рамках которой пенсионный возраст поэтапно повышается — для мужчин с 60 до 63 лет, а для женщин с 55 до 58 лет.

Программа реализуется в соответствии с указом президента Александра Лукашенко о совершенствовании пенсионного обеспечения. Начиная с 2017 года в стране пенсионный возраст увеличивается на шесть месяцев ежегодно. Таким образом, последнее увеличение произойдёт в январе 2022-го.

Одновременно с этим, как передаёт ТАСС, с наступлением 2021 года увеличен минимальный стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. Если в 2020 году нужно было иметь 17,5 года стажа с уплатой взносов в Фонд социальной защиты населения, то теперь норматив вырос до 18 лет. К 2025 году он должен быть повышен до 20 лет.

Вместе с тем, с 1 января в Белоруссии появился новый вид пенсии: трудовая пенсия по возрасту при неполном страховом стаже при наличии страхового стажа. Её могут получить те, у кого стаж составляет не менее 10 лет. Претендовать на выплаты смогут мужчины старше 65 лет и женщины от 60 лет. Размер пенсии будет составлять от 73% до 84% прожиточного минимума для пенсионеров.

Ранее NEWS.ru писал, что пенсионный возраст продолжает повышаться и в России. С 2021 года для мужчин планка составляет 61,5 года, а для женщин — 56,5. , а В 2020 году женщины могли отправиться на пенсию в 55,5 года, а мужчины в 60,5 года.

Это связано с тем, что в 2018 году в России повысили пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 лет. Как и в Белоруссии, увеличение происходит поэтапно, но о более сложной системе. Завершится пенсионная реформа в 2028 году.