В Белоруссии ответили на призыв Шушкевича изменить статус русского языка

https://static.news.ru/photo/0fad980c-e932-11ea-9425-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Идея бывшего председателя Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича лишить русский язык статуса государственного носит провокационный характер. Об этом заявил глава комиссии нижней палаты белорусского парламента по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько.

Это абсолютно необдуманное заявление провокационного характера, потому что большинство жителей республики говорят на русском языке. Для многих это родной язык, — отметил депутат в интервью РИА Новости.

О том, что русский язык является для белорусов родным, неоднократно говорил президент республики Александр Лукашенко. В то же время белорусский является тем языком, который жители любят и ценят, уточнил Давыдько.

Ранее Шушкевич заявил, что в стране должен остаться только один государственный язык. По его словам, это должен быть белорусский язык, а русский надлежит лишить данного статуса. Своё мнение 85-летний политик высказал в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

В Белоруссии русский язык стал вторым государственным после принятых в 1995 году поправок в конституцию.

Заявление Шушкевича оценил сенатор Алексей Пушков. Он подчеркнул, что подобные высказывания о лишении русского языка статуса государственного — это попытка навязать республике «украинский путь».

По его словам, такая ложная цель для общества приведёт к росту антироссийских настроений и станет фактором «антирусского национализма», как это происходит на Украине, писал NEWS.ru.