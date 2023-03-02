В Белоруссии отреагировали на инцидент в Брянской области Погранкомитет Белоруссии: у Минска достаточно сил для охраны границы

Фото: МО Республики Беларусь

Минск располагает достаточными силами для охраны границ Белоруссии, сообщил ТАСС официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский в связи с инцидентом в Брянской области. Он подчеркнул, что территории, соседствующие с другими государствами, охраняются в усиленном режиме.

У нас ситуация на границе под пристальным контролем. Сил и средств для обеспечения безопасности достаточно. Охрана границы на всем протяжении участка государственной границы осуществляется в усиленном режиме, — заявил Бычковский.

2 марта на территорию Брянской области пробралась украинская ДРГ. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что диверсанты обстреляли в Любечане Климовского района движущийся автомобиль. В результате атаки погиб один человек, пострадала 10-летняя девочка.

Кроме того, ряд СМИ сообщали, что украинская ДРГ примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сушаны Брянской области: среди них, предположительно, есть дети и местный фельдшер. Уточнялось, что их могут удерживать в здании местного ДК.

Позднее силовые структуры региона сообщили, что ведется боестолкновение с украинскими диверсантами. При этом власти не подтвердили информацию о взятии заложников в Сушанах.