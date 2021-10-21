В Белоруссии отменили обязательное ношение масок после критики Лукашенко
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
13:58, 22 октября 2021
Александр Лукашенко при посещении Посещение Минской областной клинической больницыФото: president.gov.by
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Министерство здравоохранения Белоруссии внесло поправки в постановление о санитарно-противоэпидемических мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса. Ношение масок в общественном транспорте и публичных местах перестало быть обязательным, говорится в Telegram-канале ведомства. За три дня до этого президент страны Александр Лукашенко раскритиковал обязательное ношение масок.
Отменено применение административной ответственности к физическим лицам за неиспользование средств защиты органов дыхания (далее — маски) на объектах всех форм собственности и в общественном транспорте, — говорится в сообщении Минздрава.
Там отмечается, что власти всё ещё рекомендуют гражданам использовать средства индивидуальной защиты при посещении организаций и объектов.
19 октября Лукашенко потребовал от правительства не «напрягать» людей ограничительными мерами из-за коронавируса.
И маски, и защитные мероприятия, и вакцинация — это исключительно добровольное дело каждого человека. <...> Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей. Не дай бог мне поступит информация, что вы начинаете выгонять людей из торговых точек, метро или автобусов, мало не покажется. Потому что это становится проблемой политической. Люди друг на друга начинают зверем смотреть, — говорил он.
Требование о ношении масок в Белоруссии ввели 9 октября. Средства индивидуальной защиты требовались при посещении кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, культурно-массовых мероприятий, учреждений здравоохранения, стадионов, аптек, а также при проезде в общественном транспорте, включая такси. Контролировать соблюдение планировалось с привлечением МВД, а для нарушителей предполагалось наказание.