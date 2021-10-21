В Белоруссии отменили обязательное ношение масок после критики Лукашенко

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Переговоры Молдавии и РФ по газу сдвинулись с места, но всё ещё нет окончательной договорённости и неясно, когда она будет достигнута. Об этом заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, передаёт РИА Новости. Летом 2020 года «Молдовагаз» начал переговоры с «Газпромом» о подписании контракта на поставку природного газа сроком на три года, однако обсуждение пока не завершено.

В Москве прошёл новый раунд переговоров по вопросу поставок газа, ситуация сдвинулась с места, но на данный момент у нас нет окончательной новой договорённости, нет даже уверенности, что она в...