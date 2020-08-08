В Белоруссии открылись избирательные участки

https://static.news.ru/photo/823daf96-da01-11ea-809f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Белоруссии в 8.00 мск открылись более 5 тыс. участков для голосования на выборах президента. Они будут работать до 20.00. Всего в списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина страны.

На выборах образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 — за рубежом, — сообщает БелТА.

Уточняется, что на участках в воинских частях (13), санаториях, профилакториях, домах отдыха и больницах (231), голосование может закончиться ранее 20.00, если проголосуют все избиратели, включённые в списки.

Избиратель для получения бюллетеня может предъявить паспорт, военный билет, служебное удостоверение, водительские права, пенсионное удостоверение либо студенческий билет. Для предотвращения распространения коронавируса гражданам рекомендуют надевать маски и перчатки, использовать собственные авторучки.

Как писал NEWS.ru, МВД Белоруссии переведено на усиленный режим службы 9 августа, в день выборов в республике. По данным местных СМИ, в Минск прибыла военная техника. Как сообщил начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Дмитрий Курьян, милиционеры будут нацелены на обеспечение правопорядка на избирательных участках, которые охраняются круглосуточно.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Явка избирателей на досрочном голосовании за пять дней составила 41,7%.