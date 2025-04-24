В Белоруссии осудили пятерых руководителей террористической организации В Белоруссии осудили руководителей запрещенного «Полка Кастуся Калиновского»

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В Белоруссии осудили пятерых руководителей террористической организации «Полк Кастуся Калиновского», сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики. Трое из них получили по 20 лет лишения свободы, еще двое — 12 и 18 лет лишения свободы.

По данным ведомства, среди осужденных есть командиры батальонов, которые организовали работу террористов. Отмечается, что все фигуранты также принимали участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства, а также подготовке лиц к таким событиям.

Бойцы «Полка Кастуся Калиновского» принимают участие в СВО на стороне Украины. Известно, что террористическая организация появилась в 2022 году. Перед отправкой в зону боевых действий военных тренируют в европейских странах.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что Запад готовит на Украине националистические воинские формирования, которые могут быть использованы для захвата власти в стране. По его мнению, для этого могут быть использованы полки ВСУ «Погоня» и имени Кастуся Калиновского.

Между тем приговоренный к казни в Белоруссии немец Рико Кригер признавался, что фотографировал пусковые установки «Искандер» в Осиповичах по заданию Службы безопасности Украины. Мужчина уточнил, что получил от СБУ координаты местности, которую должен был зафиксировать на фото, а также координаты позиции, с которой должна вестись съемка.