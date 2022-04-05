В Белоруссии опровергли сообщения о гибели пограничников

Госпогранкомитет Беларуси опроверг сообщения о гибели пограничников на юге страны. Ведомство назвало новости об этом вбросами.

Ранее в сети появилась информация о гибели нескольких белорусских пограничников в Наровлянском районе вблизи границы с Украиной. Позднее ведомство отметило, что данные не соответствуют действительности: никаких инцидентов, связанных с гибелью либо ранением военнослужащих, не происходило.

Относительно информационного вброса о гибели белорусских пограничников В отдельных экстремистских информационных ресурсах распространяется ложная информация о якобы гибели белорусских пограничников в Наровлянском районе вблизи границы с Украиной, — сказано в сообщении Telegram-канала Госпогранкомитета.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, что Украина атаковала бы Белоруссию, если бы РФ не нанесла превентивный удар. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нападение на Белоруссию будет приравниваться к атаке на РФ.