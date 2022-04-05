В Белоруссии опровергли сообщения о гибели пограничников на юге страны

Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг в своём Telegram-канале информацию о гибели сотрудников на юге страны. Поводом для этого стали сообщения Telegram-каналов о подрыве автомобиля погранслужбы на мине недалеко от границы с Украиной и районом Чернобыльской АЭС.

Госпогранкомитет официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Инцидентов, связанных с гибелью либо ранением военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь, не происходило, — говорится в сообщении.

Комитет также призывает граждан проверять поступающую информацию и доверять официальным источникам информации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1», что Россия готова оказать Белоруссии абсолютную поддержку в случае нападения на республику. По его словам, атака на члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), особенно на Белоруссию, будет приравниваться к атаке на Россию.

По его словам, существует абсолютная взаимная поддержка России и Белоруссии, это является абсолютной константой и никто не может и не должен подвергать это сомнению. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что РФ никак не влияла на Минск в вопросе о внесении изменений в Конституцию Белоруссии и никогда не вмешивается во внутренние дела другой страны.