В Белоруссии ограничили доступ к ряду западных СМИ Белоруссия ограничила доступ к СМИ стран Прибалтики

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Министерство информации Белоруссии сообщило, что ограничило доступ к ряду средств массовой информации Латвии, Литвы и Эстонии. Отмечается, что данная мера является зеркальным ответом на недавний аналогичный запрет белорусских медиа.

8 апреля 2024 года принято решение о запрете деятельности ряда интернет-ресурсов этих государств на территории Республики Беларусь. В рамках реализации данного решения доступ к ним ограничен, — сказано в сообщении ведомства.

18 марта Sputnik-Белоруссия писал, что латвийские власти закрыли доступ к двум белорусским СМИ: каналу ОНТ и порталу «Беларусь сегодня». Национальный совет по электронным СМИ в Латвии счел, что данные медиа используются для «поддержки агрессивной российской пропаганды».

Как считает президент Белоруссии Александр Лукашенко, за рубежом хотят «захватить кусочек» от территории республики. По словам главы государства, такие попытки предпринимаются через СМИ. Он подчеркнул, что властям страны пока удается уберечь ее от горячей войны.

Летом 2023-го Лукашенко подписал закон, предусматривающий возможность запрета деятельности иностранных СМИ в республике. Под запрет попадут издания из тех стран, которые совершат недружественные действия в отношении белорусских медиа.