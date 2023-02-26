В Белоруссии оценили сообщения о перестрелке на границе с Украиной Госпогранкомитет Белоруссии: перестрелки на границе с Украиной не было

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственный пограничный комитет Белоруссии назвал ложными сообщения о перестрелке 25 февраля на границе с Украиной. Такую информацию распространяют экстремисты, она не имеет ничего общего с действительностью, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ряд источников в сети Интернет, в первую очередь деструктивной направленности, распространяет со ссылкой на украинские ресурсы сообщения о якобы имевшей место 25 февраля текущего года перестрелке на участке границы с Украиной. Информация, тиражируемая экстремистами, не имеет ничего общего с действительностью, — указали в белорусском Госпогранкомитете.

По данным ведомства, инциденты с применением оружия не фиксировались, пограничные наряды не открывали огонь. В пограничном комитете рекомендовали пользоваться «официальными, проверенными и достоверными источниками информации». Провокациям и вбросам поддаваться не следует, считают белорусские пограничники.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Украина расширит полосу минирования на землях, граничащих с территориями Москвы и Минска, до двух километров. Также сказано, что Верховная рада приняла решение, позволяющее украинским вооруженным силам, Нацгвардии и полиции выполнять функции пограничников.