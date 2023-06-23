В Белоруссии обвинили Запад в разрушении семейных ценностей Главный прокурор Белоруссии Швед обвинил Запад в разрушении семейных ценностей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запад готов ввергнуть весь мир в хаос, не обращая внимания на уничтожение «некогда цветущих городов» и смерти людей, ради собственного глобального доминирования, считает генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед. Он также обвинил страны Запада в разрушении семейных ценностей и следовании псевдолиберальной повестке, передает EADaily.

Все это следствие оголтелой политики коллективного Запада, который ради глобального доминирования готов ввергнуть в хаос весь мир. Насаждая псевдолиберальный порядок, разрушая семейные ценности, пренебрегая международным правом, западные страны со своей идеологией превосходства стали на путь уничтожения любых несогласных, — уверен Швед.

По мнению главного прокурора, Белоруссия на собственном опыте 2020 года столкнулась с этим. В нынешних условиях Швед призвал обеспечить единство и мобилизацию всех сил, чтобы бороться с внутренними и внешними угрозами. Он напомнил, что в Белоруссии 2023 год объявлен Годом мира и созидания, что является главными ценностями белорусского народа. Он отметил, что каждый должен внести вклад в дальнейшее развитие страны.

Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович ранее заявил, что Запад угрожает России и Белоруссии. По его словам, Белоруссия оказалась между двух лагерей столкновения интересов.