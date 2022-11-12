Белоруссия обвинила Украину в минировании приграничных территорий

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Бойцы ВСУ продолжают минировать территории, прилегающие к белорусской границе, сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии. Очередной такой факт был зафиксирован 9 ноября. В ведомстве подчеркнули, что мины устанавливаются в лесной зоне на сопредельной украинской стороне.

Украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Белоруссией. Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе. Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября, — говорится в сообщении.

В Минске неоднократно говорили о возможных провокациях со стороны Украины на приграничной территории. В частности, речь шла о минировании дорог и переправ на сопредельных зонах.

Ранее Украина выстроила около трех километров железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области. Аналогичные работы ведутся в Житомирской и Ровненской областях.