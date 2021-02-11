В Белоруссии назвали возможную дату встречи Лукашенко и Путина

https://static.news.ru/photo/40cda316-6d01-11eb-a4e7-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в конце февраля. Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.

В данный момент прорабатывается, готовятся соответствующие материалы. Это будет важный контакт между руководителями наших государств. Потому что уже много встреч состоялось на уровне премьер-министров обеих стран. Было много контактов, личных встреч между отраслевыми министерствами, в том числе между министерствами иностранных дел Белоруссии и России, — приводит слова министра Sputnik Беларусь.

Макей отметил, что по-прежнему остаётся актуальной проблема пандемии коронавирусной инфекции, а также политическая ситуация вокруг обоих государств. Так что, по его словам, у двух лидеров будет достаточно тем для обсуждения. Также они коснутся вопросов, связанных с углублением интеграции.

Как ранее писал NEWS.ru, Белоруссия добивается от России очередного кредита, на который могут пойти остатки средств, которые выделялись на заём для строительства Белорусской АЭС. Размер нового транша может превысить $3 млрд.

Впрочем, позже Министерство финансов Белоруссии не подтвердило информацию о запросе нового кредита у РФ. Как заявила пресс-секретарь Минфина Ирина Комар, работа осуществляется в рамках определённых договорённостей.