В Белоруссии назвали виновных в кибератаках на госорганы

https://static.news.ru/photo/caf8d0c0-1eae-11eb-8d18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Белоруссии выяснили, кто стоит за кибератаками на государственные органы страны, включая силовые. Этим занималась хакерская группировка XDSpy.

О «выходе из тени» киберпреступников сообщил белорусский национальный центр реагирования компьютерные инциденты CERT.BY. По данным организации, хакеры действовали в рамках кампании по заражению вредоносным ПО пользователей белорусского сегмента Интернета. Через фишинговые рассылки злоумышленники атаковали компьютеры в госорганах страны.

Основываясь на результатах анализа данных, полученных в ходе исследования экземпляров ВПО, можно предположить, что атаки проводятся ранее неизвестной правительственной хакерской группировкой XDSpy. <...> Среди целей злоумышленников по-прежнему встречаются сотрудники предприятий частного и государственного секторов различной направленности, а также силовых ведомств, госорганов и организаций, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что хакеры взломали сайт Конституционного суда Украины. Работу ресурса удалось быстро восстановить.