В Белоруссии назвали сроки перелома в спецоперации на Украине Глава КГБ Белоруссии Тертель: перелом в СВО на Украине возможен в ноябре — феврале

Переломный момент в спецоперации на Украине может наступить в ноябре 2022 — феврале 2023 года, заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. По его словам, которые приводит БелТА, условием для этого должны стать качественно проведенная мобилизация в России и обеспечение войск техническими средствами и передовым вооружением.

По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего [в спецоперации] будет переломный момент, — сказал Тертель.

Ранее военные эксперты заявили, что попавшие под мобилизацию россияне будут направлены как на пополнение фронтовых частей, так и в тыловые подразделения, потому что без них ситуация на фронте вряд ли изменится. По оценкам экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, для перелома фронтовой ситуации потребуется призвать от 500 тысяч до 1 млн человек, а сами мобилизованные будут направлены на пополнение фронтовых частей, где наблюдается острейшая нехватка личного состава. Также, по его мнению, из мобилизованных могут создать новые части, с помощью которых надо будет переламывать ситуацию на фронте. При этом Стрелков подчеркнул, что именно мобилизованные должны стать решающей силой в исходе конфликта.