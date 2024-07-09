Россия и Белоруссия сотрудничают по базовым отраслям экономики, одной из которых является производство микроэлектроники, рассказала заместитель министра экономики Белоруссии Мария Мажинская, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на выставке ИННОПРОМ-2024. По ее словам, Москва и Минск в настоящий момент реализуют порядка 26 проектов.

Прежде всего это базовые отрасли экономики. Это, конечно же, микроэлектроника. Здесь мы активно производим импортозамещающие компоненты, которые, как показало время, являются актуальными как для предприятий РФ, так и для предприятий Белоруссии. Именно создание микросхем современного поколения, необходимых для всех отраслей экономики, является очень актуальным. <...> Также мы взаимодействуем по таким направлениям, как подшипники. <...> В целом с РФ порядка 26 проектов мы на сегодняшний день реализуем, — рассказала Мажинская.