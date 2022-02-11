В Белоруссии назвали причину блокировки TJournal

Доступ к сайту издания TJournal в Белоруссии ограничен из-за размещения на нём материалов, признанных судом экстремистскими, сообщает пресс-служба Мининформации республики. Отмечается, что доступ можно восстановить после устранения нарушений. О блокировке сайта TJ в Белоруссии пользователи сообщили 9 февраля.

Распространение указанной информации запрещено в соответствии со статьёй 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановление доступа к сайту возможно после устранения нарушений и по заявлению владельца ресурса.

При этом в самом TJournal отметили, что не знают, о каком именно материале идёт речь, и не получали каких-либо разъяснений от белорусского ведомства.

Власти объяснили, что ограничили доступ к нам из-за некоего материала, который признан «экстремистским». Мы пока не получали уточнений от белорусских властей. Поэтому не знаем, о каком именно материале идёт речь, — говорится в Telegram-канале издания.

О блокировке в Белоруссии сайта российского издания TJournal сообщили пользователи. Они пожаловались, что ресурс перестал работать на сетях МТС и «Белтелекома» 9 февраля. В тот же день он был внесён в «запрещённый» список Мининфо. Редакция направила в ведомство запрос.