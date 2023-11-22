В Белоруссии назвали главный фактор дестабилизации в ОДКБ МИД Белоруссии: конфликт на Украине остается главным фактором дестабилизации

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Сергей Алейник

Конфликт на Украине остается главным дестабилизирующим фактором в Восточно-Европейском регионе, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. По его словам, которые приводит ТАСС, одновременно с этим «южные рубежи» ОДКБ подвергаются воздействию многочисленных и разноплановых вызовов и угроз транснационального характера, таких как терроризм и экстремизм, наркотрафик и нелегальная миграция.

Конфликт на Украине продолжает оставаться болевой точкой и главным дестабилизирующим фактором в Восточно-Европейском регионе, — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя абсолютно правильно, требуя помощи от Запада. По его словам, Зеленский согласился на условия Запада и «воюет до последнего украинца», поэтому ему должны давать обещанное. Президент считает, что украинская сторона перед началом конфликта готовилась к боевым действиям и создавала в Донбассе эшелонированную оборону.

После советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отверг предложение Лукашенко о прекращении огня на Украине. По его словам, это будет означать, что РФ остается на «оккупированных территориях», чего нельзя допустить.