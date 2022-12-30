В Белоруссии назвали еще одну версию инцидента с украинской ракетой Минобороны Белоруссии: инцидент с украинской ракетой С-300 может быть провокацией Киева

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Минск не исключает, что падение украинской ракеты на территории Белоруссии является провокацией со стороны Киева, заявил начальник белорусских зенитных ракетных войск Кирилл Казанцев. По его словам, также рассматривается еще одна версия — неисправность снаряда.

По данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины, — сказал Казанцев.

Накануне на территории Белоруссии было зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300. О происшествии проинформировали главу государства Александра Лукашенко. Группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливали причины падения, о пострадавших не сообщалось.

Позднее стало известно, что снаряд был сбит силами ПВО. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300.