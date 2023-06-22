В Белоруссии нашли применение пустующим российским мощностям Премьер-министр Белоруссии Головченко предложил организовать производства в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белоруссия нашла применение пустующим мощностям в России: благодаря им Минск может организовать в соседнем государстве свои производства, с таким предложением выступил премьер-министр республики Роман Головченко на совещании с президентом Александром Лукашенко. Он отметил, что следует активно решать этот вопрос, потому что места ушедших недружественных компаний могут оказаться полностью заняты китайскими и российскими бизнесменами, сообщает EADaily.

Вместе с послом в России мы провели анализ тех мощностей, которые еще остались в России, пока брошенными, если можно так сказать. Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади для того, чтобы организовать производства, формируя центр прибыли там и осуществляя туда поставки комплектов, оборудования из Белоруссии, — уточнил премьер-министр.

Он подчеркнул, что на некоторых промышленных предприятиях есть большие складские запасы. Например, на Минском тракторном заводе и на заводах «Атлант» и «Белшина». Кроме того, в России снизился спрос на холодильники и морозильные камеры, которые производит «Атлант», в связи с приходом на рынок китайских компаний. Лукашенко в ответ на предложении отметил, что «в нем нет ничего нового», и следует начинать действовать.

Мы обсуждали, ничего нового в этом нет. Не только в России — где только можно надо создавать свои мощности, производства, если это нам выгодно, и действовать, — ответил президент.

Министр экономики Белоруссии Александр Червяков ранее заявил, что Минск и Пекин договорились об организации совместного производства электромобилей. Выпускать их в Белоруссии согласились некоторые компании из КНР.