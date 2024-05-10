В Белоруссии напомнили об отсутствии военных в зоне СВО Лукашенко: участники СВО знают о планах Минска не направлять туда военных

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Минск не планирует посылать военных в зону украинского конфликта и участники спецоперации это осознают, передает Telegram-канал «Пул Первого» слова президента Белоруссии Александра Лукашенко. Несмотря на это, военные признаются, что белорусов там не хватает, уточнил глава республики.

Очень любят Беларусь, нас ценят. Я говорю: «Ребята, мы туда ехать не собираемся». Мы, говорят, понимаем, но вас там не хватает, — обратил внимание Лукашенко.

Всебелорусское народное собрание утвердило военную доктрину республики, в которой есть пункт о помощи союзным государствам. Согласно документу, который был опубликован на правовом интернет-портале, поддержка будет оказываться в случае нападения на дружественную страну.

До этого Лукашенко заявил, что республика ведет подготовку на случай войны. В стране тренируют соответствующие подразделения войск, а армия запасается различными видами вооружений и техники. Республика никому не угрожает и не претендует на чужие земли, напомнил при этом белорусский лидер.

Кроме того, 11 марта Минобороны Белоруссии информировало, что в стране началась проверка боевой готовности вооруженных сил. Она носит комплексный характер: личному составу предстоит провести ряд учений и тренировок в назначенных районах, в том числе с боевой стрельбой.