В Белоруссии начались военные учения по отработке освобождения территории

Фото: vk.com/minoborony_by

В Белоруссии начались командно-штабные учения под руководством начальника Генерального штаба вооруженных сил страны Виктора Гулевича, сообщается на сайте Минобороны республики. Они продлятся до 14 сентября и будут включать в себя освобождение территории, захваченной противником, восстановление контроля над государственной границей, авиационную поддержку войск и борьбу с диверсионными группами.

Для наблюдения за активной фазой учений приглашены представители военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при Министерстве обороны.

Для отработки практических действий войск (сил) задействованы полигон Брестский и ряд участков местности в Минской и Витебской областях, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны республики сообщила, что Белоруссия в августе проведет военные учения подразделений ВВС и ПВО с боевой стрельбой. Отмечалось, что они будут проходить с 9 по 25 августа на территории республики, а также в районе российского полигона Ашулук. Целью учений называется повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению.