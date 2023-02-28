В Белоруссии начались учения органов теробороны

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Военнослужащие Республики Беларусь

В Белоруссии начались учения теробороны, которые будут проходить до 3 марта, сообщается в Telegram-канале Минобороны страны. Во всех административных районах будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов и военных комиссариатов, военнообязанным разъяснят основы и порядок действий при формировании территориальных войск.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в 2023 году в период с 28 февраля по 3 марта областными и Минским городским исполнительными комитетами проводятся ежегодные занятия, направленные на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск, — сказано в сообщении.

В конце декабря 2022 года замначальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что власти Белоруссии готовятся к войне против Украины. Он отметил, что в приграничных населенных пунктах формируются штабы теробороны и на этих территориях действует запрет на посещение. По мнению Громова, эти факторы являются признаком скорой войны.