В Белоруссии начались совместные авиаучения с Россией

Фото: Министерство обороны Республик Беларусь

В Белоруссии начались совместные авиаучения с Россией, сообщается в Telegram-канале Минобороны республики. В ходе маневров планируется отработать широкий спектр вопросов, включая ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы, авиационную поддержку войск, высадку десанта, а также доставку грузов и эвакуацию раненых.

Главная цель учения — повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач, — сказано в сообщении.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что любые попытки нанесения ударов по Белоруссии обречены на провал. По его словам, белорусские вооруженные силы и совместная с РФ региональная группировка войск надежно защищают западные рубежи Союзного государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что в случае нападения с запада или юга Минск и Россия примут ответные меры, от которых «не только Европа задрожит». Комментируя информацию американских СМИ относительно возможного вторжения на территорию Украины, Лукашенко заявил, что «это полная глупость». Он подчеркнул, что участие белорусских войск в конфликте «ничего положительного к этому не добавит», а лишь усугубит ситуацию.