В Белоруссии начались клинические испытания вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/4eb1b9e2-f77f-11ea-91e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

В Белоруссии стартовали клинические испытания вакцины «Спутник V», которую создали российские учёные.

Клинические испытания пошли, — сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

По его словам, процедура испытаний начинается с момента знакомства с досье, с момента выбора центров. Белорусские специалисты уже приступили к этим мероприятиям, сообщило агентство БелТА.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные опубликовали предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух разных форм вакцины «Спутник V». Исследования велись на 76 добровольцах и подтвердили, что обе формы прививки безопасны для здоровья людей и заставляют их иммунитет вырабатывать антитела.