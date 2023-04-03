В Белоруссии начали проверку боеготовности вооруженных сил

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

В Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко начата проверка боеготовности вооруженных сил, сообщается в Telegram-канале Минобороны республики. По данным ведомства, запланировано передвижение военной техники, возможны ограничения для гражданского транспорта. Руководство проверкой возложено на госсекретариат Совбеза Белоруссии.

Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь. Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки, — говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссию при необходимости может быть ввезено стратегическое ядерное оружие, так как страна будет обеспечивать суверенитет и независимость в том числе и ядерным арсеналом. Он уточнил, что отдал распоряжение военным немедленно восстановить площадки для ядерных боеголовок.

Президент Белоруссии также рассказал, что целенаправленно активизировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».