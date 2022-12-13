В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности армии

Фото: vk.com/minoborony_by

В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности, передает Министерство обороны республики. Отмечается, что мероприятия стартовали по поручению президента и главнокомандующего ВС Александра Лукашенко. Они пройдут под руководством Государственного секретариата Совета безопасности.

Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина, — рассказали представители оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что в рамках проверки будет передвигаться техника и личный состав. Кроме того, мероприятия предполагают ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

Ранее заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками страны Николай Карпенков заявил, что ситуация с безопасностью в Белоруссии находится под контролем, но вызывает беспокойство обстановка у границ. Он, в частности, обратил внимание на ситуацию на Украине и участие там в боевых действиях формирований из числа оппозиционно настроенных белорусов. Также минских силовиков беспокоят войска НАТО у западной границы страны.

Карпенков подчеркнул, что белорусские силовики следят за событиями на Украине и в соседних странах Запада, дабы не допустить попытки силовой смены власти у себя в государстве.