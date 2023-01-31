В Белоруссии началась совместная тренировка российских и белорусских войск

Фото: vayar.mil.by

В Белоруссии начинается совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки российских и белорусских войск, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны республики. Войска отработают применение группировки для защиты Союзного государства, а сама тренировка станет очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению «Щит Союза — 2023», которое пройдет в России в сентябре 2023 года.

Сегодня в вооруженных силах Республики Беларусь начинается совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил). В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет <...> в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства, — сказано в сообщении.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что любые попытки нанесения ударов по Белоруссии обречены на провал. По его словам, белорусские вооруженные силы и совместная с РФ региональная группировка войск надежно защищают западные рубежи Союзного государства.