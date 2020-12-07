В Белоруссии на воскресных демонстрациях задержаны 344 человека

https://static.news.ru/photo/41051014-3870-11eb-9a88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

МВД Белоруссии сообщило о задержании 344 человек во время протестных акций в минувшее воскресенье.

Всем задержанным вменяется нарушение законодательства об участии в несогласованных массовых мероприятиях, некоторые из задержанных ранее уже привлекались за подобные нарушения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 344 человека, — говорится в сообщении ведомства.

В белорусском МВД отметили, что количество протестных акций и из масштабность в стране постепенно снижаются. Правоохранители подчёркивают, что воскресенье прошло в спокойной обстановке.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются с начала августа. Самые массовые из них проходят по выходным дням. Поводом для выступлений послужили итоги президентских выборов, согласно которым в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие считают результаты сфальсифицированными, они уверены, что борьбу за пост президента выиграла Светлана Тихановская. Митингующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Тихановская заявила, что рассчитывает возглавить страну «на 45 дней» переходного периода на время подготовки новых выборов.