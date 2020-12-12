В Белоруссии на воскресных акциях протеста задержаны 123 человека

https://static.news.ru/photo/01649568-3d54-11eb-8a36-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/bch3by

Правозащитники центра «Весна» сообщают о 123 задержанных по всей Белоруссии во время проведения еженедельной воскресной акции протеста. Больше всего задержанных в Минске.

Единичные задержания прошли в Боровлянах Минского района, Смолевичах в Минской области, а также в Бресте. Информация опубликована на сайте правозащитников.

Массовые акции протеста не утихают в Белоруссии с 9 августа. Тогда в стране прошли выборы, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Он пошёл на шестой срок. Сторонники оппозиции считают, что результаты голосования были сфальсифицированы и на самом деле победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

В настоящее время формат митингов в Минске изменился. Люди собираются в разных локациях города небольшими группами. Наиболее многочисленные митинги проходят в белорусской столице по выходным. Сотрудники правоохранительных органов постоянно мобилизованы, сообщается о частых задержаниях «за нарушения общественного порядка».

Лукашенко не стал как-либо договариваться с оппозиционерами, которые сформировали Координационный совет. Большинство его участников были арестованы, Тихановская покинула страну и находится в Европе. Белорусский лидер считает, что в стране пытаются устроить цветную революцию по западным методичкам.

Как писал NEWS.ru, силовики усилили контроль в протестных микрорайонах Минска.