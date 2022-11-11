В Белоруссии на смену McDonald's придет «Вкусно — и точка»

«Вкусно — и точка» придет на смену сети быстрого питания McDonald's в Белоруссии. Соответствующий договор франчайзи был подписан с «КСБ Виктори Рестораны», которая управляла McDonald's в республике. Изменения могут быть введены уже в ближайшие недели, сообщается на сайте сети быстрого питания в Белоруссии. При этом точная дата запуска «Вкусно — и точка» в стране не называется.

Рестораны быстрого обслуживания McDonald's под управлением унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны» в течение нескольких недель продолжат работу под брендом «Вкусно — и точка», — говорится в сообщении McDonald's.

Также в пресс-службе компании пообещали сохранить все рабочие места при смене заведения, а также оставить качество и разнообразие блюд на прежнем уровне.

Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев во время круглого стола заявил, что первые сто дней работы ресторана быстрого питания были сложнее, чем ожидалось. Однако результаты работы, несмотря на всевозможные сложности, включая цепочку поставок, превзошли все ожидания. По его словам, бренду удалось сохранить вкус и качество еды, а также уникальную атмосферу. Предприниматель не стал раскрывать финансовые показатели «Вкусно — и точка», но указал, что они приближаются к цифрам предшественника — «Макдоналдса».