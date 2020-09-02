В Белоруссии на протестных акциях 1 сентября задержали 128 человек

https://static.news.ru/photo/cf4f67f8-ed01-11ea-9ab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Во вторник, 1 сентября, в Белоруссии на акциях протеста были задержаны 128 человек. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По стране задержаны за участие в несанкционированных массовых мероприятиях 128 граждан, — сообщила Чемоданова журналистам РИА Новости.

По её словам, множество депутатов нижней палаты парламента страны и сотрудники правоохранительных органов обратились с заявлениями в милицию об угрозах в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

Ранее правозащитники незарегистрированного центра «Весна» сообщили, что на протестных акциях 1 сентября были задержаны 78 человек. Среди них были журналисты, фотографы и операторы. Сначала были задержаны около десяти сотрудников СМИ, затем большинство из них отпустили. На ночь в милиции остались журналисты портала TUT.BY и сотрудник агентства БелаПАН.

Активисты выступают против результатов президентских выборов, на которых победил Лукашенко. Они собрались 1 сентября в Минске на площади Независимости, а также у Белорусского медицинского университета. Также около сотни человек выстроились в «цепь солидарности» у проспекта Дзержинского. Об этом писал NEWS.ru.