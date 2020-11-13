В Белоруссии на акциях протеста задержали 105 человек

https://static.news.ru/photo/b9698832-273b-11eb-abd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

На воскресных несанкционированных акциях протеста в Белоруссии были задержаны 105 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Почти всех протестующих задержали в Минске, также есть сведения о задержанных в Витебске, Новогрудке, Гомеле, Светлогорске и Бобруйске. Список представлен на сайте организации, он обновляется и дополняется.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что президент страны Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Наиболее масштабные несанкционированные акции проходят в воскресенье. В Минске протестующие пытались собраться в районе станции метро «Пушкинская». Силовики привезли к подземке множество специальной техники и стали задерживать людей. Также митингующим не дают подойти к «народному мемориалу», созданному на месте гибели минчанина Александра Тарайковского неподалёку от «Пушкинской». Милиция разгоняет людей с помощью слезоточивого газа.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко исключил возможность освободить из СИЗО оппозиционных политиков и назначить их на государственные должности. Он подчеркнул, что «вор должен сидеть в тюрьме». Также глава республики рассказал, как встречался с ними в СИЗО. Он хотел понять, что оппозиционеры представляют из себя, ведь они могли встать у руля страны.