https://static.news.ru/photo/77700664-d079-11e9-a8a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 4.0/Wikimedia

В Жлобинском районе Белоруссии мужчина убил 45-летнюю россиянку, после чего закопал её тело на границе дачного участка. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Жительница Мурманской области проводила лето в доме в деревне Круговец, купленном несколько лет назад. Вместе с ней на каникулах были трое детей. По хозяйству женщине помогал 34-летний мужчина. За несколько дней до убийства старшие дети уехали домой, а младший, шестилетний, остался с мамой.

По версии следствия, в ночь на 23 августа между женщиной и её нетрезвым знакомым произошёл конфликт, в ходе которого мужчина сначала ударил россиянку, а потом задушил.

С целью сокрытия преступления мужчина закопал тело рядом с границей дачного участка. После этого со страницы женщины в социальной сети от её имени написал дочери сообщение с просьбой напомнить пин-код от банковской карточки, — рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Узнав пароль, подозреваемый снял часть денег со счёта убитой. Утром он сказал сыну женщины, что она уехала в Минск. Через день под предлогом её встречи с поезда мужчина вместе с ребёнком поехал на железнодорожную станцию. Он оставил мальчика на станции, а сам уехал в Гомель.

Несовершеннолетнего обнаружили правоохранители, после чего стали разыскивать его маму. Они обследовали территорию её участка и нашли рыхлый грунт, выделявшийся из общей картины местности. В ходе осмотра места происшествия из земли было извлечено тело убитой. Вскоре подозреваемый в совершении преступления был задержан.

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