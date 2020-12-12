В Белоруссии могут запустить производство собственной вакцины от COVID-19

Белоруссия может начать производство своей вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
Если наработки наших учёных окажутся серьёзными, будем заниматься производством собственной вакцины, — цитирует главу государства БелТА.
Он также отметил, что Минск рассматривает варианты производства российского препарата или закупки его для вакцинации граждан, входящих в группы риска. Президент не исключил и такого варианта, при котором Белоруссия может пойти по всем этим трём путям.
Согласно последним данным, в республике с начала пандемии коронавирусом заразились 160,2 тысячи человек. Из них выздоровели 138,4 тысячи, а жертвами инфекции стали 1,2 тысячи человек.
На прошлой неделе власти страны ограничили выезд из Белоруссии через наземные пункты пропуска из-за эпидемиологической ситуации. Распоряжение касается как граждан страны, так и иностранцев. Исключения сделаны только для отдельных категорий лиц, в числе которых дипломаты, члены официальных делегаций, люди, которым необходимо покинуть страну в связи со смертью или болезнью родственников, и некоторых других.
Ранее NEWS.ru писал, что российской вакциной от коронавируса «Спутник V» привился сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра. Он поблагодарил российские власти за щедрость по отношению к народу Боливарианской Республики и подчеркнул, что он, как и вся молодёжь, испытывает глубокое уважение к РФ.
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