В Белоруссии могут заблокировать систему подсчёта голосов «Голос»

https://static.news.ru/photo/d1c453b6-d958-11ea-b904-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Платформу по альтернативному подсчёту голосов на выборах президента Белоруссии «Голос» могут заблокировать, заявила глава управления Генпрокуратуры республики Марина Попова.

Платформа «Голос» была ранее представила командой кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Генеральная прокуратура обратилась к министру связи и информатизации с предложением <…> рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта платформы «Голос» на территории Республики Беларусь, — сказала Попова в эфире телеканала «Беларусь 1».

Она отметила, что платформа «Голос» находится не на территории страны, поэтому права граждан могут быть нарушены, так как их персональные данные могут использоваться для других целей.

В связи с этим Генпрокуратура республики призывает граждан внимательно относиться к призывам фотографировать бюллетени и отправлять снимки платформе для участия в альтернативном подсчёте голосов, подчеркнула Попова.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, однако эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок. Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

Ранее NEWS.ru писал, что явка избирателей по итогам четырёх дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 32,24%. Досрочное голосование в республике началось 4 августа и продлится по 8 августа включительно.